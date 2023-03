Stiri pe aceeasi tema

- Ursula von der Leyen a fost primita de Joe Biden la Casa Alba. Cei doi lideri au decis sa evite „concurenta daunatoare” in cursa pentru tranzitia catre energie curata, avand de contracarat un concurent comun: China, scrie news.ro.Pe fondul frictiunilor comerciale dintre Statele Unite si Uniunea Europeana,…

- Casa Alba a anunțat ca președintele Joe Biden se va deplasa in Polonia in perioada 20-22 februarie pentru a-și arata sprijinul fața de Kiev, chiar inainte de se implini un an de cand Rusia a invadat Ucraina (24 februarie). Biden iși dorește sa intareasca argumentul ca Statele Unite vor continua sa ofere…

- Uniunea Europeana se pregatește pentru vizita lui Volodimir Zelenski la summitul de la Bruxelles din aceasta saptamana, au declarat pentru Financial Times (FT) surse familiare cu planurile președintelui ucrainean, potrivit BBC . Potrivit acestora, calatoria ar putea fi totuși perturbata din cauza ingrijorarilor…

- Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat inaintea summitului UE-Ucraina de saptamana viitoare ca Uniunea Europeana sprijina necondiționat Ucraina: „Ucraina lupta pentru valorile noastre comune, lupta pentru respectarea dreptului internațional și pentru