- Sefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, se intalneste luni, la Bucuresti, cu presedintele Klaus Iohannis si cu premierul Florin Citu, in cadrul seriei de vizite NextGenerationEU, au anuntat reprezentanti ai Executivului comunitar.

