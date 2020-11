Stiri pe aceeasi tema

- Ursula von der Leyen a felicitat-o pe Maia Sandu pentru victoria sa in alegerile prezidențiale din Republica Moldova. Președinta Comisiei Europene i-a transmis Maiei Sandu, pe Twitter, ca „Uniunea Europeana este pregatita sa susțina Moldova”.

- Uniunea Europeana l-a invitat marti pe presedintele ales al Statelor Unite, Joe Biden, sa intoarca pagina trecutului si sa accepte un nou parteneriat transatlantic, 'coloana vertebrala a unei noi aliante globale', transmite AFP. 'Sanatate, clima, digital, reforma sistemului multilateral…

- Uniunea Europeana (UE) si statele sale membre doresc ”un nou inceput” in relatiile lor comerciale cu Statele Unite dupa anuntarea victoriei lui Joe Biden in alegerile prezidentiale americane, a declarat luni ministrul german al Economiei Peter Altmaier, relateaza Reuters, potrivit news.ro.”Vom…

- Șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat vineri ca Uniunea Europeana este in discutii cu mai multe companii pentru a asigura potentiale vaccinuri pentru COVID-19, in contextul in care numarul de infectari a crescut "ingrijorator" in Europa, relateaza Reuters, potrivit AGERPRES."Comisia…

- Obiectivul de reducere a gazelor cu efect de sera in UE, majorat de la 40% la 55% pana in 2030. Ursula von der Leyen: ”Economia si industria noastre o vor putea face” Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anuntat miercuri o propunere de reducere cu 55% a emisiilor de gaze…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anuntat miercuri o propunere de reducere cu 55% a emisiilor de gaze cu efect de sera in Uniunea Europeana pana in 2030 in raport cu nivelul din 1990, fata de un obiectiv fixat in prezent la o diminuare cu 40%, cu scopul de a ajunge la o neutralitate…

- Cele doua parti se angajeaza sa respecte numele a 100 de indicatii geografice (IG) europene si 100 de echivalente de origine chineza. Astfel, de exemplu, China nu va mai autoriza sa se foloseasca denumirea ”sampanie” decat pentru vinul spumant din regiunea cu acelasi nume. In 2019, China a fost a treia…