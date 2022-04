Stiri pe aceeasi tema

- Ungaria va incalca sanctiunile impuse Rusiei de catre UE daca da curs promisiunii de a plati Moscovei gazul natural in ruble, a declarat vineri la postul CNN presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.„Am facut o analiza a decretului lui Putin si situatia este foarte clara din punct de vedere…

- ”Am facut o analiza a decretului lui Putin, iar cazul legal este foarte clar. Ceea ce sugereaza Putin – transformarea de euro in ruble si apoi plata facturii de gaze – ar fi o incalcare a sanctiunilor. Daca faci asta, platesti in ruble, incalci sanctiunile, eviti sanctiunile pe care le impunem Rusiei”,…

- Ungaria s-a declarat pregatita sa plateasca gazele naturale rusesti in ruble, daca este nevoie, o pozitie contrara Uniunii Europene (UE), care a refuzat aceasta cerere a Moscovei, relateaza AFP. ”Nu vedem nicio problema in plata in ruble. Daca asta vor rusii, vom plati in ruble”, a anuntat, intr-o conferinta…

- Rusia va opri livrarile de gaze naturale catre cumparatori din state "neprietene" daca acestea nu trec la plata in ruble de la 1 aprilie, anunta presedintele rus Vladimir Putin, vizand Uniunea Europeana (UE), relateaza Bloomberg. "Pentru a cumpara gaze naturale rusesti, ei trebuie sa deschida conturi…

- Statele membre G7 au decis luni ca cererea privind plata in ruble a gazelor naturale rusesti „nu este acceptabila”. Anunțul a fost facut de ministrul german al Economiei Robert Habeck, relateaza AFP. „Toti ministrii (Economiei din statele membre) G7 au cazut de acord asupra faptului ca este vorba despre…

- Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat, joi, ca Rusia nu va mai putea folosi resursele energetice pentru a șantaja Europa, informeaza BBC . Ursula von de Leyen a precizat ca Rusia poate sa ceara plata in ruble pentru petrol și gaze, așa cum a anunțat Moscova, deoarece aceasta…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anuntat ca UE va face public un al patrulea pachet de sanctiuni la adresa Rusiei. In urma razboiului declansat de Rusia in Ucraina, Uniunea Europeana isi propune sa renunte la dependenta de gazul rusesc pana in 2027 si investitii strategice in dezvoltarea…

