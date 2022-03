Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Comisiei Europene Ursula von der Leyen catalogheaza razboiul din Ucraina drept „un atac odios” al Rusiei, subliniind ca Ucraina face parte din familia europeana. Ea a anuntat ca UE va face public un al patrulea pachet de sanctiuni la adresa Rusiei.

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anuntat ca UE va face public un al patrulea pachet de sanctiuni la adresa Rusiei. In urma razboiului declansat de Rusia in Ucraina, Uniunea Europeana isi propune sa renunte la dependenta de gazul rusesc pana in 2027 si investitii strategice in dezvoltarea…

- Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat duminica seara ca, pentru prima data in istoria sa, Uniunea Europeana va livra arme catre Ucraina, iar spațiul aerian al tuturor țarilor UE va fi inchis pentru companiile rusești. „In primul rand, inchidem spațiul aerian al UE pentru aeronavele…

- Uniunea Europeana va impune noi sanctiuni „masive si severe” impotriva Rusiei, au transmis joi, 24 februarie, intr-un comunicat comun presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, si presedintele Consiliului European, Charles Michel. Oficialii condamna „in cel mai ferm mod cu putinta agresiunea…

- Liderii Uniunii Europene se intalnesc astazi la Bruxelles pentru a discuta despre actuala criza de securitate de la granita Rusiei cu Ucraina. Intalnirea va fi una informala, conform Politico. Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat miercuri ca Europa „spera la tot ce e mai bun”…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat ca UE a luat masuri de precautie extinse in cazul unei intreruperi bruste a aprovizionarii cu gaze din Rusia. In ultimele luni, Comisia Europeana a discutat cu exportatori importanti de gaze naturale lichefiate, cum ar fi Statele Unite,…

- Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat, luni, ca executivul european vrea sa acorde Ucrainei un nou pachet de ajutor financiar pentru a depași ”criza creata de acțiunile agresive ale Rusiei”. Prima tranșa va fi de 1,2 miliarde de euro – imprumuturi și granturi nerambursabile,…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a avertizat joi Rusia ca se va confrunta cu sanctiuni economice si financiare „masive” din partea UE daca va ataca Ucraina, transmite Reuters.