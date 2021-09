Stiri pe aceeasi tema

- Sefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, vine la Bucuresti, unde va avea, luni, o intalnire cu presedintele Klaus Iohannis si cu premierul Florin Citu, contextul finalizarii evaluarii Planului Național de Redresare și Reziliența al Romaniei, au anuntat reprezentanti ai

