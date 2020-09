Stiri pe aceeasi tema

- O Uniune Europeana mai rezistenta in fata amenintarilor sanitare, a schimbarilor climatice si a crizei economice: presedinta Comisiei Europene, germana Ursula von der Leyen, si-a prezentat miercuri planul de lupta, in primul sau discurs despre starea UE, sustinut in Parlamentul European, relateaza…

- Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat, miercuri, in Parlamentul European, in primul sau discurs privind starea Uniunii Europene, ca pandemia de coronavirus și incertitudinea nu...

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, sustine primul sau discurs privind starea Uniunii astazi, 16 septembrie 2020, la ora 10:00 a.m. (ora Romaniei), anunta CE. Somajul din UE ar putea ajunge pana la 9 % in 2020, acesta afectand in mod disproportionat femeile, tinerii, lucratorii…

- "Ca roman voi lupta pentru a sprijini alocarea și implementarea a ceea ce foarte bine a negociat președintele Klaus Iohannis: 80 miliarde de euro pentru Romania. Ca medic și raportor al Parlamentului European pentru Programul de Sanatate al UE voi susține alocarea de bani suplimentari pentru Sanatate.…

- Presedintele Consiliului European Charles Michel a aparat joi, in Parlamentul European (PE), atat acordul incheiat de Cei 27 privind planul relansarii post-COVID, cat si bugetul pe termen lung al UE, apreciind ca este vorba despre „un semnal de incredere”, spre deosebire de presedinta Comisiei Europene…

- Planul istoric al UE negociat patru zile și patru nopți se impotmolește in PE. De ce contesta eurodeputații bugetul pe termen lung in forma convenita de liderii europeni Parlamentul European nu va aproba bugetul multianual al UE in forma aprobata de liderii europeni, potrivit mai multor europarlamentari,…

- Organizatia Global Citizen a anuntat evenimentul „Global Goal: United for Our Future”, un concert si un summit, programat sa fie transmis de posturi TV, radio si de platforme de streaming pe 27 iunie. Coldplay, Justin Bieber si Shakira se numara intre artistii care vor canta, iar actorul Dwayne Johnson…

