„Agresiunea" presedintelui rus, Vladimir Putin, impotriva Ucrainei are consecinte dincolo de Europa, a declarat presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, citata de CNN. UE va contribui cu 2,5 miliarde de euro pentru a aborda penuria mondiala de alimente. „Deoarece nevoile umanitare sunt deja la cote maxime, razboiul creat de Kremlin ameninta securitatea alimentara in […]