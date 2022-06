Preşedinta Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, a minimizat marţi îngrijorările cu privire la o recesiune în zona euro Oficialii bancilor centrale s-au reunit in Portugalia pentru conferinta lor anuala, accentul fiind pus pe cresterea preturilor de consum. Zona euro este de asteptat sa inregistreze o inflatie de 6,8% in acest an, cu mult peste tinta BCE de 2%. Acest lucru vine intr-un moment in care economistii evalueaza daca zona euro va scapa sau nu de recesiune in acest an. Inflatia din regiune s-a intensificat pe fondul unei crize energetice, a sanctiunilor impotriva Rusiei si a insecuritatii alimentare, doar pentru a numi cativa factori. ”Ne-am revizuit semnificativ previziunile de crestere in urmatorii doi… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

