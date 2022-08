Stiri pe aceeasi tema

- Aflat in vacanța la Fort de Bregancon, președintele Emmanuel Macron a ieșit pe mare intr-o canoe, la bustul gol, doar in slip. Insoțit de o garda de corp aflata intr-o alta canoe, liderul de la Elysee a navigat circa 20 de minute, iar imaginile au devenit imediat virale pe rețele sociale. Francezilor…

- Aflat in vacanța la Fort de Bregancon, președintele Emmanuel Macron a ieșit pe mare intr-o canoe, la bustul gol, doar in slip. Insoțit de o garda de corp aflata intr-o alta canoe, liderul de la Elysee a navigat circa 20 de minute, iar imaginile au devenit imediat virale pe rețele sociale. Francezilor…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a pierdut majoritatea absoluta in Adunarea Nationala, dupa al doilea tur al alegerilor legislative desfasurate duminica, un scrutin marcat de un avans puternic al extremei drepte condusa de Marine Le Pen, releva sondajele la iesirea de la urne, potrivit AFP. Daca…

- De la Baza Militara Mihail Kogalniceanu din Romania, presedintele francez a mers la Chisinau, unde a fost primit de presedinta Republicii Moldova, Maia Sandu. Este cea de-a treia intalnire de anul acesta a celor doi lideri, ocazie cu care Emmanuel Macron a promis sprijinul Frantei pentru ca Republica…

- Președintele Franței, Emmanuel Macron, a ajuns miercuri dupa-amiaza la Chișinau, intr-o vizita oficiala, dupa intalnirea cu Klaus Iohannis la Baza Aeriana „Mihail Kogalniceanu”. Liderul francez a fost intampinat de catre președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, potrivit site-ului moldovenesc Agora.Cei…

- Președintele Franței, Emmanuel Macron, va efectua o vizita fulger in Romania, in turneul sau din Estul Europei. Macron va fi primit de catre președintele Klaus Iohannis, la baza militara de la Kogalniceanu. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron viziteaza, astazi, Romania, iar maine Republica Moldova, pentru a-si reafirma solidaritatea fata de aliatii europeni, cei mai expusi consecintelor agresiunii Rusiei in Ucraina. Insotit de presedintele Klaus Iohannis, presedintele Emmanuel Macron se va intalni cu…

- Ucraina ”avanseaza” spre ”familia europeana”, in timp ce Rusia ”se apropie de o viata in spatele ‘Cortinei de fier’”, a menționat vineri premierul ucrainean, Denis Smagal, in ziua in care invazia rusa a intrat in cea de-a 100-a zi, relateaza AFP cu referire la Agerpres . „Ucraina avanseaza cu incredere…