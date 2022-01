Prescripția datoriilor nefiscale 2022: După cât timp ți se șterg automat datoriile Prescripția e un mod de a-l sancționa pe cel care a fost delasator cu dreptul sau și nu a profitat de beneficiul pe care i-l ofera legea pentru a apela la forța de constrangere a statului, atunci cand datornicul sau nu se achita de obligații. Reglementata in Codul civil, prescripția trebuie invocata in instanța de catre cel in folosul caruia curge, iar asta cat mai curand posibil. Termenul general de prescripție este de trei ani, iar unele evenimente pot duce la intreruperea ori suspendarea lui. Iata, in continuare, cele mai importante lucruri despre prescripția dreptului la acțiune in legislația… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

