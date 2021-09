Stiri pe aceeasi tema

- Cu toate ca filiala irlandeza a WhatsApp a primit in aceasta vara o amenda de 267 de milioane de dolari pentru ca nu a respectat standardele GDPR, aceasta nu este cea mai mare suma pe care o companie a trebuit sa o plateasca in istoria GDPR. Dupa cum arata graficul Statista, aceasta „onoare indoielnica”…

- Șoferii care merg spre Constanța trebuie sa plateasca o taxa, numita peaj, pentru trecerea podului Fetești Cernavoda de peste Dunare, pe autostrada A2 (Autostrada Soarelui). Cei care nu o platesc, vor primi amenzi prin poșta. Șoferii pot sa nu...

- Ucraina nu a amanat obligativitatea pentru șoferii din stanga Nistrului de a circula in Ucraina cu numere neutre din 1 septembrie. Serviciul Vamal din Odesa a anunțat ca informația distribuita acum 2 zile a fost „din greșeala”. Astfel, termenul ramane același.

- Peste 170 de sancțiuni aplicate de polițiștii rutieri maramureșeni in cateva ore, in cadrul unei acțiuni in sistem integrat, desfașurata in cursul zilei de ieri, 12 august, in intreg județul Maramureș pentru creșterea gradului de siguranța rutiera și menținerea unui climat optim de ordine și siguranța…

- La nivel european exista semne de circulație menite sa ajute participanții la trafic, in cazul nostru bicicliștii. Conform noilor modificari, cel puțin in București, vor fi implementate astfel de semne de circulație, cunoscute sub numele de Bike Box. Șoferii vor trebui sa fie foarte atenți, altfel risca…

- Polițiștii din Alba Iulia au organizat o actiune, cu efective marite, pe raza municipiului și localitatilor rurale arondate. Au fost legitimate 171 de persoane, verificate 147 de autovehicule și au fost aplicate 125 de amenzi, pentru incalcarea normelor de circulație rutiera. Potrivit IPJ Alba, la data…

- Vesti bune pentru soferii romani care doresc sa-si schimbe masina! Programele Rabla Clasic și Rabla Plus merg inainte, cel putin in august 2021. Astfel, incepand cu data de 21 august 2021, bugetul total al Programului Rabla Plus va fi suplimentat cu suma de 200 de milioane de lei, a anunțat luni Ministerul…

- Circulația mijloacelor de transport de mare tonaj pe drumurile naționale este limitata in zilele cu temperaturi de peste 30 grade Celsius. Restricția este valabila intre orele 10:00 - 20:00, iar scopul este de a preveni deteriorarea sectoarelor de drum cu capacitate portanta redusa și trafic sporit,…