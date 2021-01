Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat in ședința de ieri, 8 ianuarie, o hotarare prin care a decis prelungirea perioadei in care prescolarii si elevii vor invata in sistem on-line. In hotarare se propune suspendarea activitaților care impun prezența fizica a preșcolarilor și elevilor in unitațile de invațamant și continuarea activitaților didactice in […] The post Prescolarii si elevii vor continua sa invete in sistem on-line pana pe 7 februarie 2021 first appeared on Suceava News Online .