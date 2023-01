Prescolarii si elevii se intorc de astazi in salile de curs dupa minivacanta de Ziua Unirii Principatelor Romane. Pe 9 ianuarie a inceput modulul III de cursuri, care se va incheia pe 3 februarie, respectiv 10 februarie sau 17 februarie, la decizia inspectoratelor scolare judetene si al municipiului Bucuresti. Urmatoarea vacanta va fi cea mobila, de o saptamana, tot la decizia inspectoratelor scolare, care trebuie stabilita in perioada 6-26 februarie. Modulul va incepe in data de 13 februarie, respectiv 20 februarie sau 27 februarie, tot la decizia inspectoratelor scolare, urmat de vacanta de…