- Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene a virat luni suma de 48,9 milioane de lei reprezentand ajutorul de 500 de lei pentru 97.888 de beneficiari, prescolari si elevi din familii defavorizate, informeaza institutia.

