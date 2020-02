Stiri pe aceeasi tema

- In contextul Zilei Internationale a Nonviolentei in Scoli, 30 ianuarie, IPJ Alba a desfașurat activitați din informare a elevilor din Teiuș și i-au indemnat sa evite situațiile de conflict. Azi, 30 ianuarie 2020, de Ziua Internaționala a Nonviolenței in Școli, politistii Compartimentului de Analiza…

- Polițiștii vranceni au desfașurat o acțiune de informare a cetațenilor pe linia prevenirii furturilor in contextul sezonului rece Astfel, vineri, 17 ianuarie a.c., in piața agroalimentara și oborul de vite din municipiul Adjud, polițiști din cadrul Compartimentului de Analiza și Prevenire a Criminalitații,…

- In ultima saptamana de scoala, inainte de vacanta de iarna politistii din cadrul Compartimentului de Analiza si Prevenire a Criminalitatii si Biroului de Ordine Publica - Politia Municipiului Bistrita au realizat un tur de forta in scolile din municipiul Bistrita. Elevii de gimnaziu si liceu au fost…

- In ziua premergatoare Sfantului Nicolae, polițiștii din cadrul Compartimentului de Analiza și Prevenire a Criminalitații, impreuna cu cei de ordine publica au mers la o societate comerciala in care sunt angajate cu preponderența femei, oferind drept cadou recomandari preventive pe linia violenței domestice…

- Politistii din cadrul Compartimentului de Analiza si Prevenire a Criminalitatii s-au intalnit cu elevii din Slobozia, la sfarsitul acestei saptamani, dezbaterea avand ca tema combaterea traficului si consumului de droguri in incinta si in proximitatea scolilor.