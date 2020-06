Presa germană astăzi: “A fost supraestimat pericolul reprezentat de virus?” Intrebarea aparține cotidianului german “Bild”, care publica in ediția online de vineri rezultatele studiului realizat in stațiunea montana Ischgl din Austria, locul din care noul coronavirus s-ar fi raspandit peste tot in Europa. Concluziile cercetarilor efectuate de oamenii de știința de la Universitatea din Innsbruck asupra evoluției bolii “ridica intrebari despre pericolul real reprezentat de […] The post Presa germana astazi: “A fost supraestimat pericolul reprezentat de virus?” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Intrebarea aparține cotidianului german “Bild”, care publica in ediția online de vineri rezultatele studiului realizat in stațiunea montana Ischgl din Austria, locul din care noul coronavirus s-ar fi raspandit peste tot in Europa. Concluziile cercetarilor efectuate de oamenii de știința de la Universitatea…

- Ministrul educației a facut doua greșeli gramaticale in conferința de presa susținuta duminica, cu o zi inainte de examenul la Limba și literatura romana pe care il vor susține elevii de clasa a VIII-a. „Gradinițele, fie ele de stat sau particulare, trebuie sa aiba aceste norme pe care Ministerul Educației,…

- „Istoria este imprevizibila. Cine ar fi ghicit acum 20 de ani, se intreaba el, ca Primul amendament, care garanteaza dreptul la libera exprimare, va deveni desuet pentru stanga liberala”, scrie, pentru Wall Street Journal, un profesor de literatura rusa american, expert in literatura lui Fyodor Dostoievski,…

- Ministerul Sanatații anunța ca 44.074 de angajați din sistemul sanitar primesc stimulentul de 2500 lei brut pentru luna aprilie. Ministrul Nelu Tataru spune ca sunt probleme in intocmirea listelor cu beneficiarii. Ministerul Sanatații anunța, intr-un comunicat de presa, ca pentru luna aprilie 2020,…

- Sute de persoane au protestat sambata in fata Parlamentului elvetian la Berna si in alte orase impotriva restrictiilor impuse de autoritati in cadrul luptei impotriva noului coronavirus, potrivit agentiei de presa Keystone-ATS, relateaza AFP, preluata de Agerpres. Proteste mai numeroase au avut loc…

- Tarifele clinicilor care au tratat pacienții in perioada starii de urgența au crescut cu sume intre 150 și 1000 de lei, din cauza condițiilor restrictive impuse de autoritați, scrie buletindebucureti. Exista pericolul ca aceste costuri suplimentare sa se mențina și dupa ridicarea restricțiilor, spun…

- Directorul Aeroportului International „Avram Iancu” din Cluj-Napoca, David Ciceo, a anuntat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ca zborurile charter, care duc muncitori romani in Germania, incepute in martie, vor continua pana pe 17 mai, relateaza Agerpres. „Avem din luna martie chartere cu muncitori…

- Miliardarul ceh Daniel Kretinsky, proprietarul holdingului EPH cu active in Europa, a afirmat ca are noul coronavirus și ca lucreaza din izolare, potrivit agenției Reuters. Acesta a declarat in presa din Cehia ca a fost testat pozitiv pe 12 martie și ca a stat in carantina de atunci, fara sa prezinte…