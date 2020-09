Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul USR Florina Presada a anuntat ca va depune, luni, la Parlament, un proiect de lege care prevede ca personalul contractual din administratie, care a primit o condamnare penala definitiva pentru infractiuni comise in pozitia ocupata, indiferent de modalitatea de individualizare a executarii…

- Senatorul USR Florina Presada a prezentat, duminica, o propunere legislativa care va fi depusa luni in Parlament si care are ca scop eliminarea din administratia publica a angajatilor care au condamnari penale definitive, chiar daca au pedepse cu suspendare.

- PSD a initiat un proiect de lege pentru acordarea unui stimulent de risc profesorilor. PSD vine in sprijinul cadrelor didactice, așa cum a facut și pentru cadrele medicale expuse riscului de a se imbolnavi in contextul pandemiei cu noul coronavirus. Astfel, printr-un proiect de lege depus in Parlament,…

- Senatorul USR Radu Mihail va depune, in zilele urmatoare, un proiect pentru a modifica Legea privind organizarea alegerilor parlamentare, astfel incat romanii din diaspora sa beneficieze, din nou, de regulile si procedurile aplicate la alegerile prezidentiale din 2019, informeaza USR intr-un comunicat,…

- Senatorul USR Florina Presada a depus, vineri, la Senat, o initiativa legislativa pentru organizarea alegerilor locale de anul acesta pe parcursul a doua zile, pentru a da posibilitatea cât mai multor alegatori sa voteze, în contextul crizei pandemice.Conform initiativei USR, alegerile…

- E protest tacut in fața sediului Avocatului Poporului. Cele cateva zeci de romani stranși acolo ii cer Renatei Weber sa atace la CCR Legea carantinarii, care are mai multe prevederi abuzive, deși ea a fost votata in Parlament de PSD și PNL.Citește și: Informații de ULTIMA ORA - Maneliști CELEBRI,…

- Camera Deputatilor a adoptat, marti, in unanimitate, proiectul de lege care prevede ca nu vor beneficia de pensie de serviciu militarii, politistii si functionarii publici cu statut special, membrii Corpului diplomatic si consular, judecatorii Curtii Constitutionale, personalul aeronautic civil navigant,…

- Vot final, in Parlament, pe proiectul de lege PNL care prevede ca nu vor beneficia de pensie de serviciu persoanele condamnate pentru infractiuni de coruptie.Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea mai multor acte normative, in sensul instituirii unor prevederi potrivit carora persoanele…