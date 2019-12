Stiri pe aceeasi tema

- Florina Presada a anunțat ca va propune Comitetului Politic al USR retragererea sprijinului acordat Cabinetului Orban, daca Executivul nu ia masuri saptamana viitoare pentru revenirea la alegerea primarilor in doua tururi și asupra OUG pentru eliminarea pensiilor speciale din Codul administrativ.„Am…

- Partidul Pro România nu va vota o moțiune de cenzura a PSD, care privește eventuala angajare a raspunderii Guvernului pe tema alegerii primarilor în doua tururi, declara la RFI senatorul Adrian Țuțuianu, vicepreședinte al formațiunii. El precizeaza însa ca partidul sau va susține o…

- Presedintele USR, Dan Barna, este de parere ca Guvernul ar fi trebuit sa treaca pe lista situatiilor in care se impun masuri urgente si pe cea privind alegerea primarilor, avand in vedere ca mai este o jumatate de an pana la locale. "Salut decizia guvernului in privinta rezolvarii rapide…

- Deputatul Ionuț Simionca i-a cerut astazi premierului Ludovic Orban sa modifice cat mai repede legea alegerilor locale, astfel incat sa se revina la alegerea primarilor in doua tururi de scrutin. „Ma numar printre parlamentarii care au votat investirea Guvernului pe care il conduceți, cu speranța ca…

- Plenul Senatului a respins cu 33 de voturi "pentru" si 47 "impotriva", proiectul initiat de parlamentari USR privind alegerea primarilor in doua tururi. In raportul comun de respingere a proiectului, intocmit de comisiile juridica si pentru administratie, se precizeaza ca, in conditiile in care alegerile…

- Senatorul USR Florina Presada a declarat miercuri, dupa respingerea in Senat a proiectului privind alegerea primarilor in doua tururi, ca trecerea acestei legi este o conditie pentru ca formatiunea sa sa sustina un nou Guvern. "Trecerea legii privind alegerea primarilor in doua tururi…

- S-au inregistrat 7 voturi "impotriva" initiativei legislative si doar 2 voturi in favoarea acesteia. Au votat pentru respingere senatorii PSD Florin Carciumaru, Eugen Dogariu, Carmen Dima, Liviu Mazilu, Lucian Trufin si Rooxana Paturca, alaturi de senatorul UDMR Cseke Attila. In favoarea proiectului…