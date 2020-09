Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul USR Florina Presada a anuntat ca va depune, luni, la Parlament, un proiect de lege care prevede ca personalul contractual din administratie care a primit o condamnare penala definitiva pentru infractiuni comise în pozitia ocupata, indiferent de modalitatea de individualizare a executarii…

- Inițiativa legislativa a fost depusa de senatorul USR Radu Mihail. „Suntem in linie dreapta in pregatirea alegerilor, iar in diaspora, dupa cum se stie, totul este decalat cu doua saptamani pentru alegerile parlamentare. Pentru ca Guvernul PNL nu a acordat suficient de multa atentie problematicii…

- PSD a initiat un proiect de lege pentru acordarea unui stimulent de risc profesorilor. PSD vine in sprijinul cadrelor didactice, așa cum a facut și pentru cadrele medicale expuse riscului de a se imbolnavi in contextul pandemiei cu noul coronavirus. Astfel, printr-un proiect de lege depus in Parlament,…

- Senatorul PNL, Alina Gorghiu, susține ca liderii PSD ”nu au nicio limita”, iar istoria neagra a partidului va fi pedepsita de electorat la urne.Citește și: SONDAJ CURS: PSD și PNL sunt umar la umar. Cum stau partidele inainte de alegerile locale ”Romanii au tot dreptul sa ceara adevarul…

- Senatorul USR Florina Presada a depus, vineri, la Senat, o initiativa legislativa pentru organizarea alegerilor locale de anul acesta pe parcursul a doua zile, pentru a da posibilitatea cât mai multor alegatori sa voteze, în contextul crizei pandemice.Conform initiativei USR, alegerile…

- Romanii care vor sa-și achiziționeze o mașina noua ar putea primi un stimulent in valoarea de 1.000 de lei, asta prevede un nou proiect de lege depus in Parlament. Prevederile ar urma sa aiba la baza relansarea industriei auto și vizeaza inclusiv zona de electrocasnice.