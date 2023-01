Stiri pe aceeasi tema

- Ungaria a platit in octombrie 2G22 cu 8% mai mult pentru gazele din Rusia fata de cat ar fi costat acestea pe piata europeana, in pofida faptului ca Moscova a promis ca le va vinde Budapestei la o cincime din valoarea la care se tranzactioneaza in Europa, a anuntat marti cotidianul digital independent…

- Ungaria a platit in octombrie 2G22 cu 8% mai mult pentru gazele din Rusia fata de cat ar fi costat acestea pe piata europeana, in pofida faptului ca Moscova a promis ca le va vinde Budapestei la o cincime din valoarea la care se tranzactioneaza in Europa, a anuntat marti cotidianul digital independent…

- Rusia ar fi pregatita sa reia dialogul cu Statele Unite si NATO pe tema garantiilor de securitate, dar pana acum Moscova nu a vazut disponibilitate din partea acestora, a afirmat joi ministrul rus de externe Serghei Lavrov, citat de CNN. "Daca interlocutorii nostri occidentali isi vor da seama de greselile…

- Bruxellesul revizuiește principiile viitorului colaborarii cu Moscova. Josep Borrell, Inaltul Reprezentant UE pentru afaceri straine și politica de securitate, le-a prezentat pe 14 noiembrie spre dezbatere miniștrilor de externe ai țarilor ai țarilor membre UE noul proiect al principiilor colaborarii…

- Aproape tot consumul de energie electrica al Republicii Moldova este asigurat de importuri din Romania, iar pentru restul necesarului se folosesc gaze rusești. Acum, Chișinaul cere voie UE sa importe mai mult intrucat exista riscul ca rușii sa opreasca livrarile, iar criza sa se adanceasca, potrivit…

- Mecanismul european de solidaritate in domeniul energiei este considerat ”de neconceput” de catre ministrul maghiar de Externe, Peter Szijjarto. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am…

- ”Kremlinul nu vrea sa negocieze prețul la gaz, el vrea sa negocieze prețul țarii noastre. In schimbul gazului mai ieftin, ei vor ca noi sa renunțam la drumul spre Europa și la o viața mai buna pentru oameni, sa susținem razboiul inceput de Rusia in Ucraina”. Declarațiile aparțin deputatului PAS, Radu…

- Ungaria a ajuns la un acord final cu Gazprom privind amanarea plaților pentru gazul rusesc, a anunțat miercuri seara ministrul ungar al afacerilor externe și al relațiilor economice externe, Peter Szijjarto, in urma discuțiilor purtate la Moscova cu șeful Gazprom, Alexei Miller. Fii la curent…