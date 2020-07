Stiri pe aceeasi tema

Liderii statelor membre ale Uniunii Europene au convenit asupra unei formule ce conditioneaza acordarea fondurilor UE de respectarea statului de drept, au declarat pentru dpa surse UE.

Liderii Uniunii Europene se apropie de un acord privind un pachet esential de relansare economica prin care Comisia Europeana va asuma in premiera o datorie masiva in comun, in efortul de reactivare a economiilor afectate de recesiune, scrie cotidianul Financial Times.

Președintele Klaus Iohannis va susține declarații de presa, la ora 7.15, dupa Consiliul European de la Bruxelles, acolo unde s-a negociat imparțirea fondului de 750 de miliarde de euro.

Presa ungara apropiata de guvernul premierului Viktor Orban, care face obiectul unei proceduri a UE in legatura cu deriva sa autoritara, a salutat ca pe o "mare victorie" compromisul referitor la conditionarea acordarii de finantari europene de respectarea principiilor democratice atins de liderii…

Premierul ungar Viktor Orban l-a acuzat duminica pe omologul sau olandez ca vrea sa "pedepseasca financiar" Ungaria, insistand pe legatura dintre statul de drept si acordarea de ajutoare europene prevazute in planul de relansare, asupra caruia negocierile bat pasul pe loc, informeaza AFP."Nu…

Premierul Ungariei, Viktor Orban, a sugerat ca ar putea bloca adoptarea unei decizii la nivelul Uniunii Europene privind bugetul multianual si fondul de redresare post-pandemie daca sunt impuse conditii referitoare la situatia statului de drept si la modul de utilizare a fondurilor.„Daca…

Presedintele Klaus Iohannis a oferit o declaratie de presa, miercuri, 3 iunie 2020, la finele intalnirii cu premierul Romaniei, Ludovic Orban, pe tema absorbtiei fondurilor europene alocate Romaniei.Cei doi aveau planificata intalnirea la 12:30."Fondurile europene Este in discutie o propunere a Comisiei…

- Purtatorul de cuvant al Partidului Social Democrat, Lucian Romascanu, intreaba Guvernul pe ce s-a bazat atunci cand a decis relaxarea masurilor dupa data de 15 mai, in conditiile in care medici epidemiologi nu au date clare privind evolutia pandemiei. El a precizat ca aceasta relaxare trebuie facuta,…