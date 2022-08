Stiri pe aceeasi tema

- Opt rachete de tipul Kh-101(Kh-555), lansate de catre Rusia asupra Ucrainei marti au costat aproape 100 de milioane de dolari, relateaza miercuri Ukrainska Pravda, citand o declaratie facuta de purtatorul de cuvant al Ministerului de Externe ucrainean, Oleg Nikolenko, anunța agerpres. Fii…

- Opt rachete de tipul Kh-101(Kh-555), lansate de catre Rusia asupra Ucrainei marti au costat aproape 100 de milioane de dolari, relateaza miercuri Ukrainska Pravda, citand o declaratie facuta de purtatorul de cuvant al Ministerului de Externe ucrainean, Oleg Nikolenko.

- Razboi in Ucraina, ziua 161. 3,5 milioane de persoane au ramas fara adapost in Ucraina de la izbucnirea razboiului cu Rusia. Alte 10 milioane au parasit tara. Rusia continua sa transfere trupe din partea de nord a regiunii Donetk pentru a sprijini pozitii

- Un oficial ucrainean postat vienri pe Tweeter un mesaj prin care acuza trupele ruse ca au incendiat campurile de cereale din regiunea ocupata Zaporojie, din sud-estul țarii, scrie The Guardian , citat de Digi24. Oleg Nikolenko, purtatorul de cuvant al Ministerului ucrainean de Externe, a postat pe…

- Rusia „a lansat cinci rachete de croaziera X-22 din Marea Caspica in direcția Kievului” duminica la ora locala 6 dimineața, a declarat Statul Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei, relateaza CNN. O racheta a fost distrusa de unitatea de aparare antiaeriana a Ucrainei, iar restul au lovit „instalații…

- Taiwanul a anuntat marti ca va dona 6 milioane de dolari catre cinci orase ucrainene afectate de invazia Rusiei, inclusiv Harkov, al doilea oras ca marime al Ucrainei, in semn de sprijin si pentru a reconstrui scolile si infrastructura civila, potrivit unui comunicat al Ministerului taiwanez de Externe,…

- Miniștrii de Externe ai statelor membre ale Uniunii Europene au convenit asupra alocarii celei de-a patra tranșe in valoare de 500 de milioane de euro pentru armament Ucrainei. Seful diplomatiei UE, Josep Borrell, a anuntat despre acest lucru in cadrul unui briefing. Acum suma totala pentru furnizarea…

- Rusia nu va folosi arme nucleare in timpul operațiunii sale militare speciale in Ucraina. Aceste planuri au fost anunțate de Alexei Zaițev, director adjunct al Departamentului de Informare și Presa al Ministerului de Externe al Rusiei, citat de RIA Novosti. „Am fost nevoiți in repetate rinduri sa infirmam…