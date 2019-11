Stiri pe aceeasi tema

- Relațiile dintre SUA și Turcia devin pe zi ce trece tot mai incordate. Camera Reprezentanților de la Washington a recunoscut in mod oficial genocidul armenilor de catre Imperiul Otoman in cadrul Primului Razboi Mondial.

- Un fost bancher de la banca de stat din Turcia, Halkbank - Hakan Atilla - condamnat la inchisoare in SUA pentru incalcarea sanctiunilor impuse Iranului, a fost numit luni in postul de director general al Bursei de Valori de la Istanbul, transmite Reuters potrivit Agerpres. Hakan Atilla a fost eliberat…

- Armata turca si-a intensificat in noaptea de sambata spre duminica ofensiva in nordul Siriei, indeosebi la periferia orasului strategic kurdo-sirian Ras al Ain, pe care sustine ca l-a cucerit, desi informatiile provenite din zona sunt contradictorii. Presa locala, citata de agentia EFE, relateaza duminica…

- Presedintele american Donald Trump a declarat sambata ca spera ca luptatorii kurzi sirieni "sa se retraga" de la granita Turciei cu Siria in contextul in care Ankara a lansat o ofensiva militara in acea zona, informeaza dpa. "Este foarte greu sa infrangi niste forte care dispun de avioane,…

- Turcia a lansat miercuri o ofensiva militara in nordul Siriei, la numai cateva zile dupa retragerea trupelor americane din zona, relateaza agentiile internationale de presa. Aviatia si artileria au lovit pozitii ale militiilor kurde YPG din jurul orasului de frontiera Ras al-Ain, scrie Agerpres.…

- Ministerul Apararii din Turcia a anunțat duminica dupa-masa ca a doua baterie a sistemului antibalistic S-400 achiziționat din Rusia a fost livrata, iar sistemul va fi activat in luna aprilie din anul 2020, relateaza Reuters, conform Mediafax.Prima parte a sistemului a fost livrata in luna…