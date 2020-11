Presa turcă: Pro-chinezul Biden l-a învins pe pro-rusul Trump Titlul este esenta alegerilor prezidentiale din SUA, iar motivul este declinul hegemoniei americane. Am trait: Pe masura ce imperialismul slabeste hegemonia SUA, în interior alegerile scindeaza, candidatii se acuza unii pe altii ca sunt &"oamenii&" unei tari &"inamice&" si amintesc ca &"centre externe&" au intervenit în procesul electoral. Aceasta este o imagine tipica a unui stat &"slabit&", scrie luni ziarul turc Cumhuriyet, citat de Rador.



Campania lui Trump, centrata pe &"Teama de China&"



De-a lungul campaniei electorale, Donald Trump l-a acuzat pe contracandidatul…

Sursa articol: hotnews.ro

