Stiri pe aceeasi tema

- Demonstrații anti-restricții au izbucnit marți, cu peste zece mii de participanți in capitala Atena, unde oamenii amenința sa iasa in strada zilnic pana cand guvernul lui Kyriakos Mitsotakis va renunța la impunerea restricțiilor pandemice. In timp ce oamenii acuza guvernul ca a dat ordine poliției sa…

- Un tronson de autostrada catre capitala Atena este inchis circulatiei. Ministerul roman de Externe a emis o atentionare de calatorie. Atena a fost acoperita cu o patura de zapada, dupa ce frontul rece Medea a afectat aproape intreaga tara. Chiar si Acropolis si Parthenonul au fost afectate de stratul…

- Premierul grec Kyriakos Mitsotakis a anuntat marti instituirea unui lockdown deplin in capitala Atena pentru a combate o crestere a numarului de cazuri de COVID-19 in ultimele saptamani, relateaza Reuters si AFP. Noile restrictii de la Atena, unde traieste jumatate din populatia tarii de 11 milioane…

- Grecia a semnat luni un contract pentru achizitionarea a 18 avioane de lupta Rafale din Franta, intarindu-si astfel parteneriatul cu Parisul in fata tensiunilor cu Turcia, informeaza AFP. Valoarea tranzactiei se ridica la circa 2,5 miliarde de euro si presupune furnizarea de catre Paris…

- Grecia a semnat luni un contract pentru achizitionarea a 18 avioane de lupta Rafale din Franta, intarindu-si astfel parteneriatul cu Parisul in fata tensiunilor cu Turcia, informeaza AFP potrivit Agerpres. Valoarea tranzactiei se ridica la circa 2,5 miliarde de euro si presupune furnizarea de catre…

- Parlamentul grec s-a pronuntat joi in favoarea achizitionarii din Franta a 18 avioane de lupta Rafale, ceea ce este un "mesaj pozitiv", si-a exprimat satisfactia ministrul apararii, Nikos Panagiotopoulos, relateaza AFP potrivit Agerpres. Proiectul de lege a fost aprobat de majoritatea guvernamentala…

- Grecia și Turcia, doi membri ai NATO, vor relua discuțiile exploratorii pe 25 ianuarie în vederea soluționarii disputelor lor privind explorarea hidrocarburilor în estul Mediteranei, a anunțat luni Ministerul Turc de Externe, potrivit AFP."Cea de-a 61-a runda de discuții exploratorii…