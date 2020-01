Presa turcă: De ce au devenit Emiratele Arabe Unite dușman Turciei? De ceva timp, Emiratele Arabe Unite, sau mai exact liderul de facto al acestei tari, printul Mohammed bin Zayed Al Nahyan (MbZ), adopta o atitudine ostila Turciei la nivelul relatiilor internationale, cheltuind timp si resurse pentru a începe o adevarata cruciada împotriva Turciei, scriu turcii de la Milliyet, citatți de Rador.

Nascut în 1961, printul mostenitor al emiratului Abu Dhabi, Mohammed bin Zayed Al Nahyan a cheltuit milioane de dolari pentru 21 de siteuri prin intermediul carora si-a creat un imperiu international de stiri false si de influentare a perceptiei. Valoarea… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol si foto: hotnews.ro

