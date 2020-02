Presa turcă: Ar trebui să vedem că suntem într-un război serios Ceea ce s-a întâmplat la Idlib, vestea privindu-i pe cei 8 martiri ar trebui sa ne avertizeze pe toti, dar diferit ca dimensiune si context, potrivit Sabah, citat de Rador.



Suntem în razboi

În primul rând, poate ca unii suntem constienti, dar, de o perioada de timp, Turcia este în razboi. În acest razboi izbucnit pe teritoriul tarilor vecine avioanele si toate genurile de vehicule joaca un rol. Pe scurt, economia noastra suporta cu succes, dar constrânsa cheltuielile extraordinare.



Rusia si noi...

Aliantele clasice ale politicii… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

