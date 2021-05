Presa străină despre împușcarea lui Arthur: "Cu suficienți bani poți cumpăra chiar și cel mai mare urs brun din Europa" În timp ce premierul României se îndoiește ca ursul brun împușcat de prințul de Liechtenstein ar fi fost cel mai mare din Europa, presa de limba germana vuiește în urma știrii. &"Cu bani poți cumpara orice - și cu suficienți bani poți cumpara chiar și cel mai mare urs brun din Europa. Se numea Arthur și probabil ca acum atârna în salonul prințului Emanuel von und zu Liechtenstein&" scrie Blick.ch din Elveția.

Știrea împușcarii lui Arthur a fost difuzata azi de presa austriaca, germana, elvețiana, de Euronews, ba chiar și de radioul din Liechtenstein.… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Celebrul ”Madrid Tennis Open” il are in spatel pe milionarul Ion Țiriac. Dezamagit de cele intamplate in Romania, afaceristul a decis sa-și țina turneul in capitala Spaniei. Presa spaniola a relatat in aceste zile despre prestația și atitudinea acestuia in raport cu evenimentele desfașurate in turneu.…

- Min. Mediului a inceput un control in cazul ursului impușcat in Covasna Urs. Foto: Arhiva. Ministerul Mediului a început un control în cazul ursului brun împușcat în Covasna, într-o arie naturala protejata. Incidentul…

- Ministerul Mediului a transmis, miercuri, ca este exclus sa se stabileasca cote de vanatoare pentru ras si pisica salbatica, dar doreste sa cunoasca cate astfel de animale sunt in Romania, motiv pentru care a demarat licitatia pentru intocmirea unui studiu, noteaza news.ro. Agent Green a semnalat…

- Ministerul Mediului a anunțat ca in perioada 6-9 februarie o masa de aer incarcata cu particule de praf de origine sahariana avanseaza spre sudul, centrul și sud-estul Europei, inclusiv deasupra Romaniei. „Administratia Nationala de Meteorologie RA informeaza ca, in perioada 6 – 9 februarie, circulația…

- Ministerul Mediului a anunțat ca in perioada 6-9 februarie o masa de aer incarcata cu particule de praf de origine sahariana avanseaza spre sudul, centrul și sud-estul Europei, inclusiv deasupra Romaniei. „ Administratia Nationala de Meteorologie RA informeaza ca, in perioada 6 - 9 februarie, circulația…

- Ministerul Mediului a anunțat sambata seara ca in perioada 6-9 februarie o masa de aer incarcata cu particule de praf de origine sahariana avanseaza spre sudul, centrul și sud-estul Europei, inclusiv deasupra Romaniei. „Administratia Nationala de Meteorologie RA informeaza ca, in perioada…

- Ministerul Mediului anunța ca norul de praf saharian care s-a aflat deasupra mai multor zone din Europa de Vest și a colorat cerul in nuanțe de portocaliu va ajunge și deasupra Romaniei. Masa de aer incarcata cu particule de praf sahariana avanseaza spre sudul, centrul și sud-estul Europei.

- ”Am vazut aceasta criza de personal acum 10-15 ani in vestul Europei la companiile cu care am lucrat si am realizat atunci ca nici Romania nu va fi ocolita. Era doar o problema de timp. Intr-adevar, undeva in 2016 varsta medie a sarit de 50 de ani si in lipsa unor masuri, a crescut an de an. La CFR…