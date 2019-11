Stiri pe aceeasi tema

- Turul II al alegerilor prezidențiale din Romania va avea loc in aceasta duminica, așa ca cei doi candidați, actualul lider de la Cotroceni, Klaus Iohannis, și fostul premier Viorica Dancila, au incercat, pe ultima suta de metri, sa-si convinga concetațenii sa-i voteze.

- Vicepreședintele ALDE Varujan Vosganian a afirmat ca Viorica Dancila nu se califica in turul al doilea pentru funcția de președinte, iar Klaus Iohannis se descalifica pentru poziția de șef al statului.„In ce privește turul final al calificarilor pentru funcția de președinte, iata care este…

- Ludovic Orban a fost intrebat vineri, la Brasov, ce sanse ii da candidatului Viorica Dancila la alegerile prezidentiale. ”Sanse zero”, a raspuns Orban. Apoi a completat: ”Si asa e prea mult pentru ea ca a ajuns in turul doi”. CCR a validat, vineri, rezultatele primului tur al alegerilor…

- Cea mai mare mutare de pe scena politica in turul 2 al alegerilor prezidențiale in Argeș! Liderul PNL Argeș a reușit sa faca o ințelegere cu Partidul pentru Argeș și Muscel (PAM). Anunțul a fost facut azi intr-o conferința de presa de liderii celor doua partide, Adrian Miuțescu și Mihai Tudor. ”Suntem…

- Refuzul lui Klaus Iohannis de a participa la dezbaterile electorale cu contracandidatul sau din turul doi, Viorica Dancila, a redeschis discuția privind aroganța și suficiența președintelui. Presa i-a amintit in aceste zile lui Klaus Iohannis ca, in 2014, il acuza pe Ponta tocmai pentru faptul ca…

- REZULTATE ALEGERI PREZIDENȚIALE 2019. Viorica Dancila a declarat, duminica, dupa aflarea rezultatelor exit-poll privind alegerile prezidențiale, ca iși reproșeaza faptul ca nu a reușit sa ajunga in...

- Romanii decid, in acest weekend, cine intra in turul doi al alegerilor prezidentiale 2019. Cu un presedinte in functie care se pastreaza pe primul loc in sondaje si o batalie pentru a intra in turul doi intre Viorica Dancila (PSD) si Dan Barna (Alianța USR-PLUS), campania electorala inaintea primului…

- Scenariu surpriza lansat inaintea primului tur al alegerilor prezidentiale. Liderul ALDE Dambovița, Ionel Petre, a declarat pentru STIRIPESURSE.RO ca primarii liberali ar vrea sa o duca pe Viorica Dancila in turul II al alegerilor prezidentiale pentru a avea "o mana moarta”. "PNL-ul se pare…