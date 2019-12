Stiri pe aceeasi tema

- Daciaelectrica va fi lansata in 2021 in Europa, dar ea este deja incirculație in China. Modelul electric produs de francezi se vindeacolo sub marca Renault, iar prețul sau este de aproximativ 8.000de euro. Pe piața europeana, el va costa insa mai mult, pentru cavine cu dotari, standarde și facilitați…

- Modelul electric Renault City K-ZE va fi lansat din 2021 pe continentul european, sub marca Dacia, informeaza automobile-propre.com preluat de mediafax.Mașina este disponibila in prezent in China, in gama Renault. Cu toate acestea, City K-ZE, o versiune electrica a Kwid, a fost confirmata…

- Presa franceza a anunțat la inceputul lunii noiembrie ca Renault va comercializa SUV-ul electric K-ZE (foto) pe piața europeana sub sigla Dacia incepand din 2021, iar prețul de pornire va fi de aproximativ 15.000 de euro. Pana in prezent, aceste informații nu au fost confirmate oficial de Renault, insa…

- ​Publicația germana Suddeutsche Zeitung a scris recent ca șefii grupului VW vor sa repoziționeze marcile de volum pentru a nu concura atât de mult cu marca de baza Volkswagen, iar Skoda ar urma sa fie marele perdant, fiindca va fi retrogradata și va ajunge sa concureze cu Dacia. Într-un…

- Mazzda va prezenta în octombrie, la Salonul Auto de la Tokyo, prima sa mașina full-electrica ce ar trebui sa ajunga și în Europa în 2021, scrie Automotive News. Mașinile Mazda au prețuri între sub 13.000 euro pentru o versiune entry Mazda2 și 40.000 de euro pentru cea mai scumpa…

- ​Grupul Renault începe sa fructifice experiența vasta pe care o are în domeniul mașinilor electrice, dar și segmentul mașinilor low cost. Era doar o chestiune de timp pâna la nașterea automobilelor electrice low cost. Renault City K-ZE, 100% electric, cu autonomie reala 200 km, a fost…

- Dezvaluit la Salonul Auto de la Shanghai, Renault City K-ZE este un mini-SUV complet electric pregatit pentru traficul urban, cu design foarte apropiat de modelul Captur si livrat cumparatorilor asiatici pentru echivalentul a 7200 euro. Francezii trec la nivelul urmator. Cel al masinilor viitorului,…

- In urma cu doua saptamani au aparut primele informatii despre o masina Renault electrica mai ieftina de 10.000 de euro. Spre comparatie, cel mai popular model al companiei, in Europa, este Zoe, dar pretul este de aproape trei ori mai mare. Acea masina vehiculata atunci i-a facut pe multi sa se gandeasca…