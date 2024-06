Stiri pe aceeasi tema

- Nationala Romaniei va infrunta Olanda in optimile de finala ale Campionatului European din Germania , meci care va avea loc pe 2 iulie, pe „Football Arena” din Munchen, de la ora 19.00. Reamintim ca tricolorii au castigat Grupa E a competitiei, iar Olanda s-a clasat pe locul al treilea in Grupa D. Suporterii…

- Romania va juca cu Olanda in optimile EURO 2024, pe 2 iulie, de la ora 19:00, la Munchen. Presa batava a analizat parcursul naționalei lui Edi Iordanescu și a scris despre doi tricolori. Olandezii și-au amintit de Razvan Marin, cel care era cumparat de Ajax cu 12,5 milioane de euro in 2019, de la Standard.…

- CARAȘ-SEVERIN – Naționala a terminat la egalitate, 1-1 cu Slovacia, și a incheiat grupa E pe primul loc, cu 4 puncte. In celalalt meci al grupei, Belgia-Ucraina a fost 0-0, iar ucrainenii au fost eliminați! Slovacii ne-au condus cu 1-0, dar baieții lui Edi Iordanescu au luptat eroic și au egalat prin…

- Selectionerul Edward Iordanescu a declarat, marti, in conferinta de presa premergatoare meciului decisiv Romania-Slovacia, ca el si jucatorii primei reprezentative nu au alta posibilitate in afara calificarii in optimile Campionatului European, relateaza News.ro.“Suntem in fata unui moment istoric pentru…

- Nicolae Stanciu, autorul primului gol al meciului, a fost marele artizan al victoriei obtinute de nationala de fotbal a Romaniei impotriva Ucrainei, cu scorul de 3-0, luni, la Munchen, in Grupa E de la EURO 2024, scrie EFE.

- Prim-ministrul Marcel Ciolacu i-a felicitat luni pe jucatorii echipei de fotbal a Romaniei dupa victoria obtinuta la Campionatul European din Germania in fata nationalei Ucrainei si le-a transmis ca victoria lor a adus bucurie in casele romanilor. Seful Executivului, care a inceput luni o vizita de…

- Dupa o pauza de opt ani, echipa nationala de fotbal a Romaniei este prezenta din nou la un turneu final. Luni, 17 iunie 2024, echipa nationala de fotbal a Romaniei debuteaza la Campionatul European din Germania, intalnind in primul meci din grupa E Ucraina. Partida se disputa la Munchen, de la ora 16.00.…

- Incepe, astazi, Euro 2024, un turneu final la care, in sfarșit, dupa opt ani de așteptare e prezenta și naționala Romaniei. Partida de deschidere este Germania – Scoția și se va desfașura la Munchen, de la ora 22 (ora Romaniei). Un meci din grupa A, grupa din care mai fac parte Ungaria și Elveția, care…