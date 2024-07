Stiri pe aceeasi tema

- Inainte de Spania - Anglia, finala de la Euro 2024, Declan Rice (25 de ani), mijlocașul lui Arsenal, s-a declarat impresionat de performanțele pe care le reușește Lamine Yamal (17, extrema dreapta), in ciuda varstei fragede pe care o are. Declan Rice il va infrunta pe Lamine Yamal in finala Campionatului…

- Spania a invins-o pe Franța cu scorul de 2-1 in semifinalele Campionatului European din Germania. Marca și L'Equipe, cele mai prestigioase cotidiene sportive ale celor doua țari, au oferit titluri sugestive. „Furia Roja” a caștigat in urma golurilor semnate de Dani Olmo și Lamine Yamal. Ibericii merg…

- Ronald Koeman (61 de ani), selecționerul Olandei, ar fi trebuit sa susțina in aceasta seara conferința de presa premergatoare meciului cu Anglia, din semifinalele Campionatului European din Germania, dar aceasta nu va mai avea loc astazi. Olanda și Anglia se vor intalni miercuri, 10 iulie, de la 22:00,…

- Nimeni nu a caștigat de doua ori Campionat European de Fotbal din postura de antrenor # Dintre cei 16 antrenori caștigatori de pana acum, 4 sunt nemți, 3 spanioli # Daca Luis de la Fuente va conduce „Furia Roja” catre gloria continentala, atunci Spania va egala Germania la numarul de selecționeri caștigatori…

- Faza optimilor Campionatului European de fotbal din Germania continua luni, 1 iulie 2024, cu inca doua partide: De la ora 19.00 ndash; Franta ndash; Belgia in direct la Pro TV De la ora 22.00 ndash; Portugalia ndash; Slovenia in direct la Pro TV .Pana acum s au mai jucat in optimi meciurile: Germania…

- Selectionata Spaniei s-a calificat meritat in sferturile de finala ale Campionatului European din Germania , dupa ce a invins formatia Georgiei cu scorul de 4-1 (1-1), duminica seara, pe „Cologne Stadium“ din Koln. Ibericii s-au vazut conduși dupa un autogol al lui Robin Le Normand (’18). Au revenit…

- Anglia a avut o noua prestație modesta la acest Campionat European. Jurnaliștii britanici au criticat modul in care Gareth Southgate a abordat partida de pe Frankfurt Arena. Totodata, aceștia ridica și niște semne de intrebare privind retragerea inexplicabila a primei reprezentative dupa golul lui Harry…

- Ziarul britanic The Telegraph a prefațat turneul final de Campionat European, cu cateva observații despre toate cele 24 de reprezentative care iși vor disputa marele trofeu. 11 zile ne despart de deschiderea Campionatului European de fotbal. Pe 14 iunie, ora 21:00, naționala țarii-gazda, Germania, va…