- „Inghetul vine de la Kremlin” trateaza subiectul Primaverii de la Praga, din perspectiva unui martor al perioadei: Zdenek Mlynar, secretar al Partidului Comunist din Cehoslovacia, chiar in perioada anilor 1968-1970.

- La 50 de ani de la invadarea Cehoslovaciei de catre Uniunea Sovietica, mai mult de o treime dintre rusi o considera justificata, potrivit rezultatelor unui sondaj realizat la nivel national, date publicitatii marti, relateaza dpa. Astfel, 36% dintre rusi considera ca Uniunea Sovietica…

- Mai ramane o intrebare: de ce rusii, sovieticii, cum vreti sa le spuneti, au intrat in Cehoslovacia si au lasat Romania in pace. Buna intrebare, nu? In cei 50 de ani care au trecut am citit diferite analize, pareri, opinii, documente etc etc.

- In mentalul colectiv al romanilor, „Primavara de la Praga” si invazia trupelor Pactului de la Varsovia in Cehoslovacia se suprapun aproape total cu discursul tinut de Nicolae Ceausescu in piata Comitetului Central in dimineata zilei de 21 august 1968, in care acesta a condamnat cu vehementa interventia…

- Asadar, peste cateva zile se implinesc cinci decenii de la inabusirea Primaverii de la Praga de catre trupele Pactului de la Varsovia. In noaptea de 20 spre 21 august 1968, o armata uriasa a invadat Cehoslovacia: 400.000 de soldati, 800 avioane, 6.300 tancuri. Cu titlu de comparatie, cand a declansat…

- Pentru marcarea celor 50 de ani de la Primavara de la Praga, Ambasada Cehiei din Bucuresti, a folosit un banner prin care saluta decizia lui Nicolae Ceausescu de a nu invada Cehoslovacia in 1968.

- Mi-am permis sa numesc ziua de 21 august 1968 o zi astrala pentru Romania. In zorii zilei de 21 august, o jumatate de milion de soldati sovietici, bulgari, polonezi, est-germani si maghiari invadau Cehoslovacia. 29 divizii, 7 500 tancuri si 1000 avioane spulberau “Primavara de la Praga”.