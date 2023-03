Presa rusă: Un grup ucrainean de recunoaștere a intrat pe teritoriul Rusiei/ S-ar fi auzit explozii și ar fi victime Informații de ultim moment vin din direcția presei ruse. Un grup ucrainean de recunoaștere ar fi intrat in regiunea Briansk, trecand granița nordica cu Rusia, susține presa rusa. Agenția de presa rusa de stat TASS anunța ca forțele de ordine raporteaza o confruntare cu sabotori ucraineni și susține ca sunt morți și raniți printre locuitorii […] The post Presa rusa: Un grup ucrainean de recunoaștere a intrat pe teritoriul Rusiei/ S-ar fi auzit explozii și ar fi victime first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

- Incep sa apara o serie de rapoarte conform carora un grup de recunoaștere ucrainean a intrat joi in regiunea Briansk, chiar peste granița de nord a Rusiei, ca parte a ceea ce pare a fi un atac surpriza, relateaza Sky News, citand TASS.

