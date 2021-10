Stiri pe aceeasi tema

- Gigantul rus Gazprom si Republica Moldova au anuntat vineri prelungirea cu cinci ani a unui acord de livrare a gazului rusesc catre Chisinau, care se confrunta cu penurii si reproseaza Moscovei ca a crescut preturile. Vicepremierul Andrei Spinu a anunțat sambata la pranz ca prețul negociat cu Gazprom…

- Prețul gazului rusesc pentru Moldova in baza unui nou contract cu Gazprom ar putea crește la 500-600 de dolari la 1.000 de metri cubi. Acest lucru a fost comunicat agenție de presa TASS de o sursa apropiata negocierilor, transmite Telegraph.md. „Din 2021, prețul gazului in sezonul cald…

- Ieri, la Sankt Petersburg s-au incheiat negocierile intre delegația Republicii Moldova și Gazprom. Parțile au ajuns la un acord privind formula de preț, auditarea datoriei formate in cadrul companiei Moldova-Gaz și necesitatea unor negocieri ulterioare pentru a stabili un calendar de achitare. Potrivit…

- PMP face apel la Uniunea Europeana sa ajute Republica Moldova pentru a-și recaștiga independența energetica fața de Rusia. Acum este momentul ca Moldova sa se desprinda din spațiul de influența economica al Moscovei și nu va putea face acest lucru decat cu sprijinul UE, susține președintele PMP,…

- Moldova poarta discuții, in paralel, cu reprezentanții Gazprom, dar și cu autoritațile din Romania, pentru asigurarea volumului necesar de gaz pentru țara noastra, la un preț cit mai avantajos. Informația a fost confirmata pentru NM de catre Alina Merlici, consiliera ministrului Infrastructurii și Dezvoltarii…

- Prețul gazului rusesc este un atu geopolitic important in miinile Moscovei, iar in condițiile in care Gazprom este monopolist pe piața gazelor moldovenești, Moldova se afla in poziții de negocieri extrem de slabe privind prețul gazului rusesc livrat. Și este destul de evident ca republica poate conta…

- „Pretul la gaze, in trimisertul IV al acestui an si anul viitor, va fi mult mai bun in Republica Moldova decit in restul Europei. Asta nu inseamna ca va fi mai jos ca acum, dar va fi mai jos ca in alte parti”, a declarat fostul director ANRE, Victor Parlicov, la emisiunea Punctul pe Azi. Acesta a mai…

- „Moldovagaz” continua negocierile cu „Gazprom” pentru un nou acord privind furnizarea de gaze catre țara noastra. Tariful pentru consumatorii locali finali ar putea crește cu aproximativ 35%, a declarat serviciul de presa al companiei citat de presa din Federația Rusa, potrivit…