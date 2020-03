Stiri pe aceeasi tema

- Kremlinul a transmis luni ca asistenta medicala pe care Rusia o ofera Italiei pentru o ajuta in lupta impotriva coronavirusului nu face parte dintr-o incercare de a convinge Roma sa contribuie la ridicarea sanctiunilor Uniunii Europene impotriva Moscovei, relateaza Reuters.Armata rusa a inceput…

- Cuba a anuntat sambata ca a trimis o brigada de medici si asistente in Italia pentru a ajuta in lupta impotriva coronavirusului, la cererea regiunii Lombardia, potrivit Reuters. Brigada trimisa in...

- Presa din Rusia a inceput „o campanie semnificativa de dezinformare” la adresa Occidentului, pentru a agrava impactul pandemiei de coronavirus asupra statelor occidentale, pentru a genera frica si neincredere, se arata intr-un document al Uniunii Europene, citat de site-ul agentiei de presa Reuters…

- Adela Mohanu, romanca stabilita in Italia la Bergamo, a vorbit la Adriana Nedelea LA FIX despre diferentele de atitudine pe care le-a observat intre Romania si Italia cu privire la coronavirus. Epidemia de coronavirus a bagat in carantina cel puțin 10 localitați din nordul Italiei. Pana in prezent,…

- Pentru a intelege mai bine subiectul trebuie sa stabilim ce inseamna Idlib din punctul de vedere al Rusiei. Idlib este important pentru Rusia din doua perspective. In primul rand, obiectivul simbolic al declararii victoriei de catre Assad si aliatii lui, in razboiul civil din Siria care se apropie de…

- Echipa nationala de FED Cup a Romaniei va juca impotriva Italiei meciul de baraj pentru mentinerea in Grupa Mondiala. Partida va avea loc pe teren propriu, la mijlocul lunii aprilie, potrivit Mediafax.Romania a pierdut cu Rusia, la Cluj, iar acum este nevoita sa joace un meci de mentinere…

- Un tribunal special a recomandat ca liderul de extrema dreapta al Ligii, Matteo Salvini, ar trebui trimis in judecata pentru ca a tinut zeci de oameni blocati la bordul unei nave care incerca sa ii salveze in luna august, pe cand era ministru de interne, scrie Reuters.Este inca o problema cu justitia…

- Sase tineri germani si-au pierdut viata, iar alti 11 au fost raniti in noaptea de sambata spre duminica in nordul Italiei, unde o masina care circula cu viteza mare a intrat in grupul lor, potrivit presei italiene.