Stiri pe aceeasi tema

- Andrei Kostin, 66 de ani, președintele Consiliului de Conducere al bancii de stat VTB, a caștigat, in 2020, cel puțin 11,4 miliarde de ruble, circa 105 milioane de euro, a scris site-ul independent IStories („Povești importante”), care a studiat datele dintr-o scurgere de documente ale Serviciului Federal…

- Trei partide se desfașoara vineri in ziua a doua de la Cupa Mondiala de fotbal feminin din Australia și Noua Zeelanda. Este vorba despre partidele Nigeria - Canada, Filipine - Elveția și Spania - Costa Rica.

- Elton John a sustinut, sambata seara, la Stockholm ultimul sau concert, dupa mai bine de 50 de ani de concerte, in fața fanilor sai veniți din intrega lume sa ii vada pentru ultima data. „Sa cant pentru voi a fost motivul meu de a trai, iar voi ati fost absolut magnifici”, a spus el in fata unui public…

- Afectati de costurile mari cu combustibilul si cu deficitul de mana de lucru, unii operatori de centrale fotovoltaice din SUA se indreapta spre un aliat surprinzator: turmele de oi, pentru ca panourile lor fotovoltaice sa nu stea in umbra, transmite Bloomberg. Aceasta practica incipienta, cunoscuta…

- SUA, Marea Britanie, Canada, Australia, Noua Zeelanda si Japonia au prezentat o declaratie comuna in care sint exprimate preocupari fata de "coercitia economica" si alte politici si comportamente non-piata. Raspunzind la o intrebare legate de aceasta, Wang Wenbin, purtatorul de cuvint al Ministerului…

- SUA, Marea Britanie, Canada, Australia, Noua Zeelanda si Japonia au prezentat o declaratie comuna in care sunt exprimate preocupari fata de „coercitia economica” si alte politici si comportamente anti piata libera. Raspunzand la o intrebare legate de aceasta, Wang Wenbin, purtatorul de cuvant al Ministerului…

- Pe 6 mai 2023, Charles al III-lea a fost incoronat ca și rege al Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord cat și al altor 14 state suverane. Totodata, dupa incoronare a devinit și șeful Commonwealth-ului Națiunilor, format din 56 de state și șeful laic al Bisericii Anglicane al Angliei.…