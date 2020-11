Stiri pe aceeasi tema

- Surse apropiate sistemului judecatoresc din Republica Moldova au transmis GANDUL.RO, IN EXCLUSIVITATE, ca se fac presiuni uriașe pentru ca ex-deputatul Rizea sa fie scos ”basma curata” și sa nu ajunga in Romania. Ministerul Justitiei anunta ca a transmis autoritatilor din Moldova cererea privind extradarea…

- Condamnat in Romania pentru corupție, fostul deputat PSD Cristian Rizea a fost reținut la Chișinau, la puțin timp dupa ce președintele moldovean Igor Dodon i-a retras cetațenia, scrie jurnal.md. Avocatul lui Cristian Rizea, Alexandru Morarescu, reclama ca fostul deputat este victima unui abuz. „L-au…

- Igor Dodon a decis sa-si mobilizeze electoratul, pentru turul doi al alegerilor prezidentiale, prin a folosi, din nou, subiectul unirii cu Romania in rol de sperietoare pentru alegatorii care au preferinte politice proruse. Igor Dodon i-a avertizat pe cetateni ca Maia Sandu are si cetatenia romana si…

- „Eram peste ocean, intr-o vizita oficiala și unul dintre consilierii mei a venit și mi-a spus ca s-a intamplat ceva rau intr-un club din București. Am zis: „Bun, anunța-i pe Raed Arafat, pe Gabriel Oprea!”, dupa care ne-am urcat in avion și am venit acasa. Nu mi-am dat seama de la inceput de amploarea…

- Presedintele Igor Dodon a anuntat vineri, 16 octombrie, ca va face tot posibilul ca politicianul fugar Cristian Rizea, condamnat definitiv la patru ani si opt luni de inchisoare si care s-ar afla la Chisinau, sa fie extradat in Romania. Totodata, seful statului a precizat ca Rizea va ramane fara cetatenia…

- Zilele trecute, urmaritul internațional Rizea i-a trimis pe whatssapp o amenințare directa unui jurnalist roman. Mesajul este terifiant: ”Harașo (N.RED. – bine, in limba rusa) . Tati noi ne-am pregatit aici pentru vizitatori”! De altfel, Rizea a atașat și o fotografie ținand o mitraliera in…

- Relațiile dintre Moldova și Romania sunt foarte bune si sunt foarte bune pe toate aspectele, chiar daca se incearca sa se mai arunce sageti referitor la politica interna din Republica Moldova din partea unor politicieni de la Bucuresti. Cel puțin asta spune președintele Igor Dodon in cadrul unui interviu…

- Adrian Zuckerman, Ambasadorul SUA la București (sursa foto: Facebook\ U.S. Embassy Bucharest) Ambasadorul SUA la București, Adrian Zuckerman, a lansat o noua serie de critici la adresa companiei chineze Huawei, pe care o acuza ca incearca ”sa induca in eroare poporul roman” prin campania de propaganda…