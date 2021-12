Stiri pe aceeasi tema

- Doua dispozitive explozive au sarit in aer cand autobuzul in care se aflau victimele a traversat podul Hafez al-Assad.Tragedia s-a produs miercuri.Televiziunea de stat siriana a postat pe contul sau de Telegram imagini ale cabinei carbonizate a autobuzului si membri ai echipelor de salvare puteau fi…

- Forțele irakiene l-au capturat pe Sami Jasim, un membru de rang inalt al Statului Islamic, responsabil de finanțele grupului și un adjunct al liderului SI ucis Abu Bakr al-Bagdadi, a transmis premierul Mustafa Al-Kadhimi luni pe Twitter, conform Reuters.

- Regele Abdullah al Iordaniei a discutat telefonic cu presedintele Bashar al-Assad al Siriei pentru prima oara de la izbucnirea razboiului sirian acum 10 ani, a anuntat duminica palatul regal, transmite Reuters.

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan va vizita Rusia la sfarsitul acestei luni pentru discutii cu omologul sau rus Vladimir Putin despre conflictul din nord-vestul Siriei, unde Moscova si Ankara sprijina parti opuse, au anuntat vineri doi oficiali turci, citati de Reuters. Turcia sprijina…

