Presa poloneză:Bruxelles-ul reduce bugetul, dar Varșovia se bucură Propunerea noului buget al Uniunii este pentru Polonia proasta și va fi inca și mai proasta. Și numai parțial putem invinui de acest lucru circumstanțele externe. Comisia Europeana a prezentat proiectul noului buget al UE pe anii 2021-2027. Reprezentanții statelor membre cu rang de ambasadori au avut deja o discuție preliminara pe aceasta tema. Dupa cum relateaza unul din participanții la intalnire, „toți au fost uimiți ca Polonia este mulțumita”, scrie Rzeczpospolita, citata de Rador. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

