Presa poloneză: Veșnicul conflict al Poloniei cu Rusia Rusia nu este pentru Polonia un vecin obișnuit, care uneori este periculos. Nu este de asemenea unul din cațiva actori ai jocului strategic pe continental european. Ea este – in perspectiva pe termen lung – o amenințare existențiala pentru statul polonez, scrie Rzeczpospolita , citat de Rador. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mai puțini bani decat Polonia din bugetul UE primesc numai doua din zece țari, care au intrat in Comunitate impreuna cu Polonia in anul 2004. Ambele sunt mai bogate decat Polonia. Auzim de peste tot, de la politicienii polonezi și straini, de la publiciști și experți ca Polonia este cel mai mare beneficiar…

- Regula, care i se va aplica noului buget UE pentru 2021-2027, ar putea avea un impact devastator asupra Poloniei, cel mai mare destinatar al fondurilor UE, precum și asupra Ungariei, unde subvențiile UE au reprezentat in unii ani chiar și 4% din PIB-ul național. Sancțiunile ar putea pune capat unei…

- Ministrul de Externe al Poloniei, Jacek Czaputowicz, a declarat, marti, ca este de parere ca Statele Unite vor sustine eforturile Varsoviei pentru blocarea proiectului Nord Stream 2 menit sa transporte gaze naturale din Rusia catre Germania, relateaza site-ul postului Radio Poland.

- Gica Hagi, dorit la Legia Varșovia. Presa din Polonia a scris despre interesul campioanei ultimelor doua ediții pentru semnatura managerului de la Viitorul, iar Hagi a lasat sa se inteleaga ca interesul campioanei en-titre este real. Hagi a fost intrebat de polonezi daca va semna cu Legia si reactia…

- Rusia a criticat joi 'militarizarea crescanda' a Poloniei, reactie ce survine anuntului guvernului de la Varsovia privind achizitionarea unor sisteme de rachete antiaeriene americane Patriot in valoare de 4,75 miliarde de dolari, precum si in contextul planurilor Poloniei privind modernizarea fortelor…

- Uniunea a primit imbunatațirile propuse de PiS și așteapta urmatoarele. PiS iși da seama ca pot fi necesare și alte concesii. Discuțiile din culise in aceasta problema dureaza de cateva saptamani. „A avut loc o intalnire a lui Adam Bielan, trimisul președintelui Jaroslaw Kaczynski, cu Martin Selmayr…

- Situatia geopolitica a Poloniei arata in prezent in felul urmator: In Est - se stie - relatiile Poloniei cu Rusia sunt inghetate, iar relatiile NATO cu Rusia incep sa aminteasca de realitatile razboiului rece. In Sud - vise cetoase despre Trei Mari, idee care deocamdata se reduce la alianta cu Victor…

- Un razboi care a inceput de la protestele pasnice impotriva presedintelui Bashar al-Assad degenereaza rapid intr-o competitie globala pentru controlul asupra a ceea ce mai ramane de distrus din Siria, antrenand riscul unui conflict extins. Sub cerul pe care se imbulzesc avioanele de lupta ale unei jumatati…