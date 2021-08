Stiri pe aceeasi tema

- În presa poloneza, citata de Politico Europe, au fost prezentate deja rapoarte conform carora SUA ar putea lua în considerare mutarea unora dintre trupele pe care le-a staționat în Polonia în România.Citește continuarea pe Digi24.

- Cresc tensiunile intre SUA și Polonia, dupa ce un controversat proiect de lege privind consolidarea interdicției asupra firmelor din afara Spațiului Economic European care au in proprietate radiodifuzori polonezi a trecut de camera inferioara a Parlamentului polonez cu 228 de voturi pentru, 216 impotriva…

- Presedinta Curtii Supreme poloneze a blocat in parte activitatea Camerei Disciplinare a judecatorilor, care se afla in centrul unei dispute intre Varsovia si Uniunea Europeana (UE), in contextul in care Bruxellesul a amenintat Polonia cu sanctiuni, in cazul in care nu respecta o hotararea justitiei…

- Partidul de guvernamant Lege si Justitie (PiS) sustine de multa vreme ca organizatiile media detinute de straini denatureaza dezbaterile publice si nu servesc intereselor poloneze, dar criticii spun ca guvernul isi propune sa sporeasca controlul asupra mass-media si sa limiteze libera exprimare. Parlamentarii…

- Parlamentul intra in vacanta. Nu stim daca in sesiunea incheiata la 30 iunie parlamentarii au muncit din greu. Coalitia de guvernare s-a confruntat cu o motiune de cenzura, si cu o serie de motiuni simple, dar, in cazul Senatului si cu impetuoasa senatoare Sosoaca. Femeia este atat de vajnica incat…

- Presa straina, preluata de agentia Mediafax, a informat ca Mircea Popescu, antreprenor si unul dintre veteranii industriei crypto, s-a inecat zilele trecute in Costa Rica, spune Tuur Demeesteer, investitor in criptomonede si autor al studiului „Bitcoin Reformation”. Potrivit publicatiei costaricane…

- Autoritațile britanice pentru imigrație vor incepe sa trimita cetațenilor UE care locuiesc in Regatul Unit o notificare ca mai au 28 de zile pentru a face cerere pentru permis de ședere in Regatul Unit, a anunțat guvernul de la Londra, citat de BBC . Inițial, termenul limita pentru acest lucru era…

- Parlamentul polonez a fost convocat miercuri dimineata intr-o sesiune cu usile inchise in urma unui val de atacuri cibernetice impotriva tarii, a declarat marti vicepresedintele forului legislativ de la Varsovia, citat de AFP și preluat de Agerpres.