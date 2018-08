Stiri pe aceeasi tema

- Fortele americane si ale NATO s-au retras si si-au mutat atentia dupa Razboiul Rece. Insa interventia Rusiei in Ucraina in 2014 a fortat alianta sa se reorienteze asupra abilitatilor pe care le-a lasat sa se piarda. Abilitatile si capabilitatile pe care alianta le practica acum arata foarte mult ca…

- Trump lauda Polonia, critica Germania și Occidentul - a fost mai mult sau mai puțin mesajul in partea mediilor de dreapta dupa recentul summit NATO din Bruxelles, scrie Rzeczpospolita , citat de Rador. Peste cateva zile, Trump se intoarce din Europa la Washington, iar Polonia ramane mai departe intre…

- CHIȘINAU, 20 iunie – Sputnik. Ministrul român al Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a facut astazi declarații în Parlament cu referire la reținerea, la Moscova, a cetațencei Carina Țurcan, originara din Moldova, suspectata de spionaj. Presa rusa scrie ca Țurcan ar…

- Cat venin american și central-est european trebuie sa ai in tine și cata rusofobie ascunzi in tine, pentru a avea ceva impotriva gazoductului Nord Stream 2? Este vorba totuși de cel mai mare proiect de infrastructura al Europei, in care sunt angajate concerne din Rusia, Germania, Austria, Olanda, Franța…

- Propunerea noului buget al Uniunii este pentru Polonia proasta și va fi inca și mai proasta. Și numai parțial putem invinui de acest lucru circumstanțele externe. Comisia Europeana a prezentat proiectul noului buget al UE pe anii 2021-2027. Reprezentanții statelor membre cu rang de ambasadori au avut…

- Rusia nu este pentru Polonia un vecin obișnuit, care uneori este periculos. Nu este de asemenea unul din cațiva actori ai jocului strategic pe continental european. Ea este – in perspectiva pe termen lung – o amenințare existențiala pentru statul polonez, scrie Rzeczpospolita , citat de Rador.

- Mai puțini bani decat Polonia din bugetul UE primesc numai doua din zece țari, care au intrat in Comunitate impreuna cu Polonia in anul 2004. Ambele sunt mai bogate decat Polonia. Auzim de peste tot, de la politicienii polonezi și straini, de la publiciști și experți ca Polonia este cel mai mare beneficiar…