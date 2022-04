Compania PGNiG, care cumpara gaze de la Gazprom in baza unui contract pe termen lung care expira anul acesta, a refuzat sa comenteze. Fluxurile fizice de gaze prin conducta Yamal-Europe din Belarus pana in Polonia au fost la zero kilowati ora (kWh) la ora 14:00 GMT (17:00 ora Romaniei), in scadere de la 52.634.785 kWh/zi la primele ore ale zilei de marti, potrivit datelor de la reteaua de gaze a Uniunii Europene. Polonia a declarat in repetate randuri ca nu va fi de acord cu cererea Rusiei de a plati in ruble gazele pe care le cumpara de la Gazprom, conform noilor reguli anuntate de Rusia luna…