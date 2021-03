Stiri pe aceeasi tema

- Conform Agerpres , departamentul de frontiera din Mosella a fost pana in prezent singurul teritoriu francez care a fost clasat de Germania ca zona cu ''risc ridicat'' din cauza unei raspandiri extinse a tulpinelor de COVID-19.Angela Merkel anunțase joi ca Germania se pregateste sa claseze Franta intr-o…

- Procurorul Laura-Felicia Ceh a fost selectata de Ministerul Justitiei pentru a ocupa functia de magistrat de legatura in Republica Italiana, postul fiind vacant din anul 2011. „Laura-Felicia Ceh are o vechime de peste 24 de ani in functia de procuror. Din anul 2006 este punct de contact national la…

- Șase persoane au fost reținute in Bulgaria și inculpate pentru spionaj in favoarea Rusiei. Printre ele și fosti oficiali din Ministerul Apararii si din cadrul serviciilor de informații. Un fost oficial din cadrul serviciilor bulgare de informatii militare este acuzat ca a recrutat mai multe persoane…

- Nicolas Dupont-Aignan, politician francez de dreapta, a avertizat ca presedintele Emmanuel Macron risca sa fie demis, pe fondul starii de nemultumire sociala generata de gestionarea pandemie si de limitarea libertatilor. “Din cauza faptului ca suntem inchisi, provocati, indignati, din ce in ce mai…

- Situatia legata de COVID-19 in Franta este ingrijoratoare, a declarat luni, la postul de radio France Inter, Dominique Le Guludec, directorul autoritatii franceze de reglementare in domeniul sanatatii, Haute Autorite de Sante (HAS), in contextul in care guvernul ia in

- Vaccinul Johnson & Johnson, primul care va fi administrat intr-o singura doza, ar putea fi prezentat in doua saptamani, urmand ca dupa aceea, autoritațile de reglementare sa il aprobe. Expertul american Anthony Fauci, a anunțat ca Johnson&Johnson este aproape de a prezenta datele privind eficiența vaccinului…

- Autoritațile prezinta noua lista actualizata pentru care se impune o carantina de 14 zile la sosirea in țara. Printre statele reintroduse se numara Rusia, Irlanda, Spania, și Franța. Noua lista este in vigoare de sambata de la ora 20. ZiarMM The post Autoritațile au actualizat lista țarilor pentru care…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a actualizat lista țarilor din care este instituita carantina obligatorie de 14 zile pentru persoanele care intra in Romania. Lista țarilor/zonelor cu risc epidemiologic ridicat, conform Hotararii nr. 64 din 03.01.2021 a Comitetului Național pentru Situații…