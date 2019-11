Stiri pe aceeasi tema

- ​Oportunitatea de a progresa în discuțiile cu Statele Unite se diminueaza, a declarat vineri un diplomat nord-coreean, adaugâng ca Phenianul se așteapta la pași reciproci din partea Washingtonului, relateaza Reuters, citat de Mediafax.„Am oferit Statelor Unite suficient timp…

- Ministerul chinez de Externe a informat marți ca Beijingul nu intenționeaza sa intervina in afacerile interne ale Statelor Unite, in contextul in care președintele american Donald Trump a cerut Chinei, in mod public, sa il investigheze pe rivalul sau politic Joe Biden, relateaza Reuters, potrivit…

- Coreea de Nord l-a laudat vineri pe Donald Trump, atribuindu-i intelepciune si curaj presedintelui american si comparandu-l favorabil cu alti "politicieni de la Washington" care sunt "obsedati" de o denuclearizare nord-coreeana unilaterala, noteaza AFP, conform agerpres.ro. Potrivit lui Kim Kye Gwan,…

- Donald Trump apreciaza ca ”probabil nu este” momentul oportun sa-i faca o vizita lui Kim Jong Un la Phenian, in contextul in care discutiile Coreei de Nord cu Statele Unite cu privire la dosarul nuclear nord--coreean se afla intr-un punct mort, relateaza AFP.

- Sanctiunile americane vizeaza o retea de comert maritim implicata in transferul de petrol intre nave; prin astfel de operatiuni, Coreea de Nord a evitat embargoul petrolieri impus de ONU. Cele doua persoane sanctionate au folosit vasul respectiv - care anterior mai efectuase cel putin doua transferuri…

- Biroul Reprezentantului pentru Comert al Statelor Unite a reconfirmat miercuri planurile presedintelui Donald Trump de a impune un tarif suplimentar de 5% pentru o lista de importuri din China in valoare de 300 de miliarde de dolari, care urmau sa fie supuse unor tarife de 10%, incepand din 1 septembrie…

- Garda de Coasta a Japoniei a informat sâmbata dimineața ca a detectat un nou proiectil lansat de Coreea de Nord, în timp ce agenția sud-coreeana Yonhap a relatat ca doua proiectile au fost testate de aceasta. relateaza Mediafax citand agenția Reuters. Armata sud-coreeana a informat ca…

- Ministrul de Externe al Coreei de Nord, Ri Yong Ho, l-a numit pe secretarul american de Stat Mike Pompeo „o toxina rezistenta” care complica negocierile pentru denuclearizare, conform Reuters, scrie Mediafax.Oficialul nord-coreean a transmis ca țara sa este pregatita atat pentru dialog cat…