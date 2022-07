Stiri pe aceeasi tema

- Vladimir Putin a incercat in zadar sa pronunțe numele președintelui kazah Kassym-Jomart Tokayev, potrivit unor imagini distribuite de Nexta. In alta ordine, Putin a asigurat vineri ca tara sa va recurge la folosirea armelor nucleare doar ”daca este necesar” pentru a-si apara suveranitatea, relateaza…

- Angela Merkel, fostul cancelar german, a condamnat invazia Rusiei in Ucraina si si-a exprimat sprijinul pentru actualul guvern german, UE si SUA in eforturile lor de a-l infrunta pe presedintele rus Vladimir Putin, in primul sau discurs public din acest an dupa ce s-a retras din functie, informeaza…

- Rusia isi schimba din mers retorica propagandei privind razboiul declansat in Ucraina, sub influenta esecurilor inregistrate in desfasurarea campaniei militare in tara vecina, si incearca acum sa acrediteze ideea ca Moscova lupta impotriva UE si NATO in Ucraina, relateaza marti agentia de presa Unian,…

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a amenințat in cadrul unei adresari in fața parlamentarilor din Sankt Petersburg, ca Rusia va acționa rapid impotriva oricarei țari care incearca sa intervina in Ucraina, insistand ca Moscova iși va indeplini toate obiectivele militare propuse.