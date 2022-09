Stiri pe aceeasi tema

- Gianluigi Donnarumma (23 de ani), portarul Italiei, admite ca clasarea pe primul loc al grupei in Liga Națiunilor, aduce un nou entuziasm, dar nu șterge deloc dezamagirea din barajul pentru Cupa Mondiala din Qatar. „Squadra azzurra” a facut rocada cu Ungaria in fruntea grupei, dupa succesul (2-0) de…

- Miracolul a luat sfarșit: Ungaria a fost invinsa acasa de Italia, scor 2-0, iar Squadra Azzurra a terminat pe primul loc in grupa și a obținut calificarea in semifinalele Ligii Națiunilor. In celalalt meci din Grupa 3 a Diviziei A, Anglia și Germania au oferit un adevarat spectacol: 3-3.

- Ungaria parea victima sigura intr-o grupa din care mai fac parte Germania, Italia și Anglia, dar a uimit intreaga lume a fotbalului și se afla pe prima poziție inaintea ultimului meci. La Leipzig, trupa lui Marco Rossi s-a impus (1-0 vs Germania) grație reușitei spectaculoase a lui Adam Szalai.

- ​Ungaria a dat din nou peste cap calculele hartiei și s-a impus la Leipzig, scor 1-0, impotriva Germaniei. In urma acestei victorii, trupa lui Marco Rossi se afla pe primul loc in Grupa 3 din Divizia A a Ligii Națiunilor (in care Italia a trecut de Anglia).

- Dupa partidele de joi, competiția Nations League a continuat și vineri cu noi intalniri in cele patru divizii valorice, din care face parte și naționala Romaniei. Ungaria a reușit surpriza serii și ocupa prima poziție in grupa morții.

- Germania o infrunta de la aceasta ora pe Ungaria, intr-un meci din Grupa 3 a Diviziei A din Liga Națiunilor. Partida a inceput la ora 21:45 și poate fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro. Ungaria, una dintre figurile frumoase din actuala ediție a Ligii Națiunilor, incearca sa mai produca o surpriza…

- Naționala Romaniei va evolua vineri, la Helsinki, contra Finlandei, in penultimul ei meci in Grupa 3 din Divizia B a Ligii Națiunilor. Alte șase partide sunt programate in aceeași zi, printre care Italia - Anglia și Germania - Ungaria.​

- Ferencvaros a deschis scorul, dar a luat doua goluri in cinci minute spre finalul meciului de la Budapesta, 1-2 cu Slovan Bratislava. Daca naționala maghiara impresioneaza in Nations League, conducand o grupa cu Germania, Italia și Anglia in Liga A, campioana Ungariei e in regres in Champions. Ferencvaros,…