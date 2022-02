Presa maghiară de opoziție: Viktor Orbán este modelul neofasciştilor români Partidul neofascist numit Alianța pentru Unitatea Romanilor (AUR) a organizat in Capitala Romaniei o conferinta internationala de doua zile, oarecum misterioasa, scrie publicația maghiara de opoziție NEPSZAVA , citata de Rador. Citește mai jos articolul complet: La conferinta de doua zile, intitulata „Primul forum european despre primatul consitutiilor nationale asupra birocratiei de la Bruxelles” negocierile s-au concentrat – potrivit anuntului extremei drepte romanesti – pe „valorile conservatoare din Uniunea Europeana”, dar a fost abordata si decizia Comisei Europene prin care Executivul de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In ultimele saptamani, contaminarile cu virusul SARS-CoV-2 s-au dublat in Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Rusia și Ucraina, a declarat directorul regional al OMS pentru Europa, Hans Kluge. El și-a exprimat regretul ca vaccinarea a fost relativ lenta in unele parți ale regiunii, informeaza DarikNews,…

- Compania de cai ferate a Ungariei (MAV) si agentia de turism Misszio Tours a anuntat ca si anul acesta vor pleca trenuri de pelerinaj din Ungaria spre Sumuleu Ciuc (Romania) si Czestochowa (Polonia), in luna iunie, respectiv spre Medjugorje (Bosnia si Hertegovina), in luna septembrie, au anuntat organizatorii…

- Secretarul de stat pentru politici nationale din Guvernul Ungariei, Potapi Arpad Janos, a declarat vineri, in Harghita, ca Programul de dezvoltare economica a Transilvaniei, derulat de Executivul de la Budapesta, a fost si va fi discutat in continuare cu Guvernul Romaniei, sustinand ca intre cele…

- Secretarul de stat pentru politici nationale din Guvernul Ungariei, Potapi Arpad Janos, a declarat vineri, in Harghita, ca Programul de dezvoltare economica a Transilvaniei, derulat de Executivul de la Budapesta, a fost si va fi discutat in continuare cu Guvernul Romaniei, sustinand ca intre cele doua…

- Chiar și pe timp de pandemie romanii din strainatate au trimis mai mulți bani in țara decat investitorii straini. Cei 3,6 milioane de romani care locuiesc si lucreaza oficial in strainatate au trimis anul trecut 3,4 mld. euro in tara, marcand cel mai ridicat nivel al remitentelor din randul celor 27…

- Cei 3,6 milioane de romani care locuiesc si lucreaza oficial in strainatate au trimis anul trecut 3,4 mld. euro in tara, marcand cel mai ridicat nivel al remitentelor din randul celor 27 de state membre ale Uniunii Europene, arata datele Eurostat. Pentru prima data din 2011 incoace, anul trecut banii…

- Presedintele USR, Dacian Ciolos, a anuntat, imtr-o postare pe Facebook, ca a discutat cu comisarul european pentru Justitie, Didier Reynders, care i-a confirmat ca urmareste cazul judecatorului Cristian Danilet, exclus de CSM din magistratura, informeaza Agerpres. „Degeaba spera liderii toxici ai coalitiei…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a cerut luni Ungariei si Poloniei sa respecte statul de drept, de care a conditionat deblocarea de fonduri europene, situatie pe care tari membre cu conflicte deschise cu Bruxellesul o considera discriminatorie, transmite EFE. "Statul de drept este o…